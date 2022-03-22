В Пентагоне сообщили о тестировании деконфликтной линии связи США и России

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Российская сторона отвечает на попытки установления связи по деконфликтной линии со стороны США, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
В Пентагоне сообщили о тестировании деконфликтной линии связи США и России
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«Мы каждый день тестируем деконфликтную линию, русские поднимают трубку», — цитирует РИА Новости представителя.

По его словам, обмен информацией пока не проводился ввиду отсутствия необходимости.

Он добавил, что у США есть много вариантов прямой связи с российским руководством.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтона.

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