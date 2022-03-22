Макрон допустил возможность введения продуктовых чеков во Франции
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Он считает, что мир столкнётся с продовольственным кризисом.
По его словам, Франция предложит принять «скоординированный ответ на европейском уровне».
Макрон также рассказал о планируемых мерах в краткосрочной перспективе.
«Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», — цитирует его РИА Новости.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным заявила, что в России нет предпосылок для дефицита продуктов питания.