Макрон допустил возможность введения продуктовых чеков во Франции

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Французский президент Эммануэль Макрон допустил возможность введения продуктовых чеков в стране, чтобы помочь нуждающимся домохозяйствам справиться с продовольственным кризисом. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Bleu.
Макрон допустил возможность введения продуктовых чеков во Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Ludovic Marin

Он считает, что мир столкнётся с продовольственным кризисом.

По его словам, Франция предложит принять «скоординированный ответ на европейском уровне».

Макрон также рассказал о планируемых мерах в краткосрочной перспективе.

«Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным заявила, что в России нет предпосылок для дефицита продуктов питания.

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