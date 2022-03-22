Глава МИД Греции Дендиас заявил о желании сопроводить гуманитарный конвой в Мариуполь

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Глава МИД Греции Никос Дендиас объявил о создании группы координации и приёма в Бухаресте и заявил о намерении лично сопроводить гуманитарный груз в Мариуполь.
Глава МИД Греции Дендиас заявил о желании сопроводить гуманитарный конвой в Мариуполь
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«Прошу направить официальную ноту украинской стороне о содействии и российской стороне с другой нотой — не препятствовать отправке гуманитарной помощи в Мариуполь. Я намерен лично сопровождать эту помощь по согласованию с президентом МККК», — приводит слова Дендиаса греческий МИД.

Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов ранее заявил, что к настоящему моменту освобождено около 50% площади Мариуполя.

Жительница пригорода рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.

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