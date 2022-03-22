Рябков заявил о затягивании Вашингтоном процесса уничтожения своего химического оружия

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия и затягивают этот процесс.

Об этом он сказал по итогам встречи с депутатами фракции «Единая Россия».

«США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остаётся, и темпы его уничтожения крайне низкие», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российская сторона неоднократно выражала непонимание в связи с тем, что США затягивают данный процесс.

«Мы неоднократно подчёркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных — любых, ведут уничтожение своего химического арсенала», — добавил Рябков.

Он подчеркнул, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем ещё в 2017 году.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.