ЕС не планирует новых санкций против России в ближайшую неделю

Евросоюз не планирует вводить новых санкций против России в ближайшую неделю, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Формальное введение санкций требует определённую процедуру, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, саммит ЕС, который состоится 24—25 марта, будет рассматривать, что ещё можно сделать.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано назвал возможным смягчение антироссийских санкций в случае прекращения спецоперации на Украине и вывода войск.