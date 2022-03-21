Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает создания общеевропейской армии

Первая в истории оборонная стратегия ЕС не предусматривает создания общеевропейской армии, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Речь не идёт о создании европейской армии», — цитирует РИА Новости Борреля.

По его словам, армии стран Европы продолжат существовать самостоятельно, но будет необходима более тесная координация и взаимодействие.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию союза «Стратегический компас».

В Совете ЕС сообщали, что согласованная концепция обороны Евросоюза подразумевает создание сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек.