Сенатор Джабаров поддержал заявление Володина касательно необходимости импичмента Байдена

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.

«Я полностью поддерживаю Вячеслава Викторовича. Своевременное заявление. Если американцы на самом деле говорят о торжестве права, то они должны это сделать», — сказал сенатор.

Но, по мнению собеседника RT, американцы «этого делать не будут».

«Они же только у нас пытаются найти недостатки и какие-то ошибки. Вот пусть теперь и у себя поищут повнимательнее», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.