Сенатор Джабаров поддержал заявление Володина касательно необходимости импичмента Байдена
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«Я полностью поддерживаю Вячеслава Викторовича. Своевременное заявление. Если американцы на самом деле говорят о торжестве права, то они должны это сделать», — сказал сенатор.
Но, по мнению собеседника RT, американцы «этого делать не будут».
«Они же только у нас пытаются найти недостатки и какие-то ошибки. Вот пусть теперь и у себя поищут повнимательнее», — добавил Джабаров.
Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.