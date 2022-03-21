Сенатор Джабаров поддержал заявление Володина касательно необходимости импичмента Байдена

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.
Сенатор Джабаров поддержал заявление Володина касательно необходимости импичмента Байдена
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«Я полностью поддерживаю Вячеслава Викторовича. Своевременное заявление. Если американцы на самом деле говорят о торжестве права, то они должны это сделать», — сказал сенатор.

Но, по мнению собеседника RT, американцы «этого делать не будут».

«Они же только у нас пытаются найти недостатки и какие-то ошибки. Вот пусть теперь и у себя поищут повнимательнее», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.

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