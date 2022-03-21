Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии

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Российского военного атташе вызвали в Министерство обороны Великобритании в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии
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  • © Aaron Chown - PA Images

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение британского военного ведомства.

В сообщении говорится, что российского атташе вызвали в британское Минобороны во второй раз.

Отмечается, что второй замминистра обороны Британии Лоуренс Ли «самым решительным образом протестовал» против действий российских военных на Украине, а также повторил требование Лондона о выводе войск России с Украины.

Ранее глава Минобороны Британии заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие на Украину.

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