Прокуратура Праги обвинила экс-премьера Чехии Бабиша в махинациях

Прокурор Праги Ярослав Шарох выдвинул обвинение против бывшего премьер-министра Чехии, долларового миллиардера Андрея Бабиша, он обвиняется в махинациях с дотацией ЕС в размере около €2 млн (50 млн крон). В пособничестве также обвиняется соратница Бабиша по бизнесу Яну Майерова.

Об этом сообщил пресс-секретарь городской прокуратуры Алеш Цимбала.

«Прокурор горпрокуратуры Праги Ярослав Шарох предъявил 21 марта обвинение двум лицам по делу, которое в СМИ называют делом о фирме «Ферма «Гнездо аиста». При этом одному из данных лиц предъявлено обвинение в совершении мошенничества с субсидией ЕС и тем самым в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС. Действия другого лица квалифицируются как пособничество в совершении преступления, заключающегося в мошенничестве с субсидией ЕС», — сказал он.

Этим делом будет заниматься городской суд Праги.

Как уточняет РИА Новости, Бабиш — владелец холдинга Agrofert — обвиняется в том, что в 2009 году из состава холдинга была вычленена небольшая фирма под названием «Ферма «Гнездо аиста», на которую была получена субсидия Евросоюза.

Деньги предназначались для малых и средних фирм, занимающихся туристическим бизнесом, однако позднее фирму снова включили в состав агрохолдинга.

При этом в 2018 году субсидия была возвращена в ЕС.

В октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, согласно которым Андрей Бабиш якобы использовал офшорные компании для приобретения «поместья на юге Франции стоимостью $22 млн». Как утверждают авторы материалов, премьер сохранил этот факт в тайне.