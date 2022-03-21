Das Erste: туриндустрия Италии понесёт убытки из-за отсутствия российских туристов

Туристическая индустрия Италии потерпит существенные убытки из-за отсутствия российских туристов, сообщает немецкое издание Das Erste.

В материале отмечается, что в 2019 году в Италии побывали 1,7 млн туристов из России, которые оставили на отдыхе около €1 млрд.

В связи с пандемией и событиями на Украине турпоток уменьшился и продолжит снижаться, что «приводит многие туристические компании в отчаяние».

По данным ANSA, 27 февраля Италия закрыла воздушное пространство для российских самолётов.

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.