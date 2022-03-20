В результате обстрела в провинции Латакия погиб сирийский военнослужащий

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В Сирии в результате обстрела со стороны террористов в провинции Латакия погиб сирийский военнослужащий. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий», — приводит его слова РИА Новости.

Также в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела двое сирийских военнослужащих были ранены. 

Всего за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*, в провинции Латакия — один обстрел.

Ранее в ЦПВС сообщили о планируемых диверсиях в отношении государственных служащих и объектов в ряде сирийских провинций.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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