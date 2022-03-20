В результате обстрела в провинции Латакия погиб сирийский военнослужащий
«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий», — приводит его слова РИА Новости.
Также в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела двое сирийских военнослужащих были ранены.
Всего за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*, в провинции Латакия — один обстрел.
Ранее в ЦПВС сообщили о планируемых диверсиях в отношении государственных служащих и объектов в ряде сирийских провинций.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.