В ЦПВС сообщили о планируемых диверсиях боевиков в Сирии

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Лидеры боевиков планируют совершить диверсии в отношении государственных служащих и объектов в ряде сирийских провинций. Об этом сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
В ЦПВС сообщили о планируемых диверсиях боевиков в Сирии
  • AFP
  • © LOUAI BESHARA

«Лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Даръа и Эс-Сувейда», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что вероятен рост террористической угрозы в регионе.

Ранее замруководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что в результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке смогло сбежать неустановленное число боевиков.

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