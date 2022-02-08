В ЦПВС сообщили о планируемых диверсиях боевиков в Сирии
- AFP
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«Лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Даръа и Эс-Сувейда», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства на странице в Facebook.
Отмечается, что вероятен рост террористической угрозы в регионе.
Ранее замруководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что в результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке смогло сбежать неустановленное число боевиков.