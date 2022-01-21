В российском ЦПВС сообщили о побеге боевиков из тюрьмы в Сирии
- AFP
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«По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из неё смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности», — приводятся его слова в заявлении ЦПВС в Facebook.
Журавлёв отметил, что к операции по ликвидации сбежавших боевиков привлечена американская боевая авиация.
«Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведёт к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал террористической группировки ИГ* в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.