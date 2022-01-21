В российском ЦПВС сообщили о побеге боевиков из тюрьмы в Сирии

В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке смогло сбежать неустановленное число боевиков. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

«По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из неё смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности», — приводятся его слова в заявлении ЦПВС в Facebook.

Журавлёв отметил, что к операции по ликвидации сбежавших боевиков привлечена американская боевая авиация.

«Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведёт к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал террористической группировки ИГ* в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.