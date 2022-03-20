Байден не планирует совершать визит на Украину в рамках поездки в Европу

Короткая ссылка
Визит американского лидера Джо Байдена на Украину в рамках его поездки в Европу не планируется. Об этом заявила в эфире CNN постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Байден не планирует совершать визит на Украину в рамках поездки в Европу
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент (США Джо Байден. — RT) едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнёрами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину», — приводит её слова РИА Новости.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что власти США отговаривают американцев от поездок на Украину.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность визита американского лидера Джо Байдена на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить