Байден не планирует совершать визит на Украину в рамках поездки в Европу

Визит американского лидера Джо Байдена на Украину в рамках его поездки в Европу не планируется. Об этом заявила в эфире CNN постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент (США Джо Байден. — RT) едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнёрами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину», — приводит её слова РИА Новости.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что власти США отговаривают американцев от поездок на Украину.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность визита американского лидера Джо Байдена на Украину.