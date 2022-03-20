В Британии создали структуру для распространения в России информации про Украину

По данным издания The Sunday Telegraph, глава британского МИД Лиз Трасс создала структуру Government Information Cell, GIC для распространения на территории России информации о происходящих на Украине событиях.

Как сообщает Интерфакс, организация блокирует в российских соцсетях информацию и использует платную рекламу для продвижения западного видения.

В GIC работают 35 представителей разных ведомств от МИД Великобритании до Минобороны. Сотрудники отвечают за выявление данных, которые, по их мнению, являются дезинформацией со стороны России, и борьбу с ними.

Организация также поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы выгодных Западу сообщений на таких площадках, как «ВКонтакте».

«Эта тактика направлена на то, чтобы такие материалы, как речь премьер-министра Джонсона, попадали на ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны людей, которым никогда бы не пришло в голову узнать мнение британского правительства», — говорится в сообщении The Sunday Telegraph.

Журналистка из США Лара Логан в эфире Real America's Voice ранее заявила, что западные СМИ публикуют много дезинформации про Украину.

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT сообщил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.