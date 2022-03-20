В Британии создали структуру для распространения в России информации про Украину

Короткая ссылка
По данным издания The Sunday Telegraph, глава британского МИД Лиз Трасс создала структуру Government Information Cell, GIC для распространения на территории России информации о происходящих на Украине событиях.
В Британии создали структуру для распространения в России информации про Украину
  • AP

Как сообщает Интерфакс, организация блокирует в российских соцсетях информацию и использует платную рекламу для продвижения западного видения.

В GIC работают 35 представителей разных ведомств от МИД Великобритании до Минобороны. Сотрудники отвечают за выявление данных, которые, по их мнению, являются дезинформацией со стороны России, и борьбу с ними.

Организация также поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы выгодных Западу сообщений на таких площадках, как «ВКонтакте».

«Эта тактика направлена на то, чтобы такие материалы, как речь премьер-министра Джонсона, попадали на ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны людей, которым никогда бы не пришло в голову узнать мнение британского правительства», — говорится в сообщении The Sunday Telegraph.

Журналистка из США Лара Логан в эфире Real America's Voice ранее заявила, что западные СМИ публикуют много дезинформации про Украину.

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT сообщил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить