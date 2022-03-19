Журналистка из США заявила, что западные СМИ публикуют много дезинформации про Украину

Западные медиа не хотят признавать, что происходит на Украине на самом деле, и вынуждают зрителя верить всему плохому о президенте России Владимире Путине, заявила журналистка из США Лара Логан в эфире Real America's Voice.

«Я действительно думаю, что очень много дезинформации, которой мы ранее не видели… Нас загоняют в эту коробку, где мы должны ненавидеть Владимира Путина, верить всему плохому, что про него говорят, и любить Украину», — приводит её слова РИА Новости.

По мнению Логан, правительство США лгало о событиях, происходящих на Украине. Она акцентировала внимание на том, что Запад поддерживает нацистов, а украинский лидер Владимир Зеленский всего лишь «марионетка».

Ранее в Минобороны России заявили, что по мере успешного выполнения российскими вооружёнными силами боевых задач в ходе специальной военной операции нарастает объём фейков и откровенной дезинформации.

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT сообщил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.