В результате стрельбы на американском автошоу ранены десять человек
Как минимум десять человек пострадали в результате стрельбы на автошоу в американском городе Думас в штате Арканзас. Об этом сообщает телеканал BNO News со ссылкой на данные полиции.
«Пострадали не менее 10 человек», — говорится в сообщении.
Полиция проводит расследование, подробности не приводятся.
В феврале неизвестный с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке.
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