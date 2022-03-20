В результате стрельбы на американском автошоу ранены десять человек

Как минимум десять человек пострадали в результате стрельбы на автошоу в американском городе Думас в штате Арканзас. Об этом сообщает телеканал BNO News со ссылкой на данные полиции.

«Пострадали не менее 10 человек», — говорится в сообщении. Полиция проводит расследование, подробности не приводятся. В феврале неизвестный с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке.