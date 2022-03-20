В результате стрельбы на американском автошоу ранены десять человек

Короткая ссылка
Как минимум десять человек пострадали в результате стрельбы на автошоу в американском городе Думас в штате Арканзас. Об этом сообщает телеканал BNO News со ссылкой на данные полиции.

«Пострадали не менее 10 человек», — говорится в сообщении.

Полиция проводит расследование, подробности не приводятся.

В феврале неизвестный с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить