В американском Альбукерке мужчина с ножом ранил 11 человек

Неизвестный с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные местной полиции.

«Полиция расследуют семь возможных мест преступления ... на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа», — пишет издание. Отмечается, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый задержан. По данным правоохранителей, подозреваемый совершал атаки в случайном порядке. Ранее в Западном Голливуде (американский штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского певца Джастина Бибера, произошла стрельба в результате которой четыре человека получили ранения.