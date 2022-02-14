В американском Альбукерке мужчина с ножом ранил 11 человек

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Неизвестный с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные местной полиции.

«Полиция расследуют семь возможных мест преступления ... на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа», — пишет издание.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Подозреваемый задержан.

По данным правоохранителей, подозреваемый совершал атаки в случайном порядке.

Ранее в Западном Голливуде (американский штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского певца Джастина Бибера, произошла стрельба в результате которой четыре человека получили ранения

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