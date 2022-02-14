В американском Альбукерке мужчина с ножом ранил 11 человек
«Полиция расследуют семь возможных мест преступления ... на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа», — пишет издание.
Отмечается, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Подозреваемый задержан.
По данным правоохранителей, подозреваемый совершал атаки в случайном порядке.
Ранее в Западном Голливуде (американский штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского певца Джастина Бибера, произошла стрельба в результате которой четыре человека получили ранения.