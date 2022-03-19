Путин провёл телефонные переговоры с премьером Люксембурга

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Президент России Владимир Путин и премьер Люксембурга Ксавье Беттель обсудили по телефону ситуацию вокруг спецоперации на Украине.
Путин провёл телефонные переговоры с премьером Люксембурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«По инициативе люксембургской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем. Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Путин также изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей.

Кроме того, российский лидер отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.

Это второй разговор Путина и Беттеля за последние дни, 14 марта они уже обсуждали ситуацию вокруг Украины.

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