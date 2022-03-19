Лавров назвал инициативу Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину «демагогической»

Инициатива Польши о вводе миротворцев НАТО на Украину является демагогической, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Я считаю, что это такая демагогическая инициатива», — приводит ТАСС слова Лаврова.

По его словам, члены альянса поймут, что надо быть разумными и реалистичными.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО.