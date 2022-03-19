Лавров назвал инициативу Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину «демагогической»
- РИА Новости
Об этом он сказал на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Я считаю, что это такая демагогическая инициатива», — приводит ТАСС слова Лаврова.
По его словам, члены альянса поймут, что надо быть разумными и реалистичными.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО.