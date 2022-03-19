Лавров назвал инициативу Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину «демагогической»

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Инициатива Польши о вводе миротворцев НАТО на Украину является демагогической, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал инициативу Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину «демагогической»
  • РИА Новости

Об этом он сказал на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Я считаю, что это такая демагогическая инициатива», — приводит ТАСС слова Лаврова.

По его словам, члены альянса поймут, что надо быть разумными и реалистичными.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО.

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