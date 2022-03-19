Экономист Масленников высказался о призыве Польши прекратить торговлю между ЕС и Россией

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о полном прекращении торговли между Евросоюзом и Россией.

«Это будет означать начало достаточно быстрой и очень серьёзной рецессии, которая точно опрокинет экономику Евросоюза. Ничего хорошего от этого не будет, потому что начало масштабного кризиса в Евросоюзе станет началом глобальной рецессии, которая по своему размаху может превысить кризис 2008 и 2009 годов. Сразу же начнётся энергетический кризис», — сказал экономист.

Он отметил, что «уже сейчас в Евросоюзе есть немало проблем».

«Есть угроза продовольственной безопасности, и очень серьёзная, в силу того что ограничен экспорт зерна с Украины и из России. Вместе они, по разным оценкам, составляют до четверти мирового рынка. Кроме того, ряд автомобильных концернов Европы вынуждены были приостановить работу своих компаний в силу резкого дефицита чипов, проводников и т. д. Компании Евросоюза уже почувствовали на себе последствия санкций», — добавил Масленников.

По его мнению, предложение премьера Польши «напоминает некий самострел».

«Создать гарантированную ситуацию, которая гарантированно может привести к глобальному экономическому кризису. Для чего и зачем? Непонятно, кто за это скажет ему спасибо», — заключил собеседник RT.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.