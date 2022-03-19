Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от GPS.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединённые Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он добавил, что каждый смартфон подключён к российской системе ГЛОНАСС, которая в случае подобного развития событий продолжит работать.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал сообщения о приостановке работы Visa и Mastercard в России.