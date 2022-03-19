Twitter восстановил аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского

Twitter восстановил ранее заблокированный аккаунт первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Менее чем через 24 часа после того, как я отказался удалить не понравившуюся администрации Twitter запись и пообщался по этому поводу с прессой, доступ в мой аккаунт был восстановлен, причём без всяких уведомлений на этот счёт», — написал Полянский в своём Telegram.

Он отметил, что за это время он создал англоязычный канал в Telegram и будет вести его параллельно с Twitter.

Ранее Полянский сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт из-за записи, разоблачающей фейк о якобы гибели мирных граждан от удара российских военных по роддому в Мариуполе.