Псаки не подтвердила слухи о задержании украинских беженцев таможенниками США
«Я не могу подтвердить какие-либо конкретные случаи. Однако я хочу сказать, что мы все еще применяем наши иммиграционные законы на границе... мы приветствуем беженцев с Украины... но они должны подавать заявку через существующие программы», — цитирует её ТАСС.
Ранее в Newsweek со ссылкой на документы ICE сообщали, что власти США задерживаются пытающихся попасть на территорию государства украинских беженцев, ссылаясь на действующие в связи с пандемией коронавируса ограничения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.