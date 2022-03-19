Псаки не подтвердила слухи о задержании украинских беженцев таможенниками США

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить сведения из СМИ о задержании сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США украинских беженцев.

«Я не могу подтвердить какие-либо конкретные случаи. Однако я хочу сказать, что мы все еще применяем наши иммиграционные законы на границе... мы приветствуем беженцев с Украины... но они должны подавать заявку через существующие программы», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Newsweek со ссылкой на документы ICE сообщали, что власти США задерживаются пытающихся попасть на территорию государства украинских беженцев, ссылаясь на действующие в связи с пандемией коронавируса ограничения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины. 

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