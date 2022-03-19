В Бразилии поручили расследовать факт разглашения данных о блокировке Telegram в стране

В Бразилии проведут расследование по факту разглашения информации о блокировке на территории государства приложения Telegram.

«В связи с многочисленными журналистскими публикациями отдельных выдержек из решения, которое имело статус тайны судебного производства, Александр де Мораес постановил опубликовать его и провести расследование для выяснения обстоятельств утечки информации путём публикации одним из пользователей Twitter», — следует из заявления пресс-службы Федерального верховного суда.

Как сообщил ранее телеканал G1, судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.

14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.