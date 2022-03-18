Власти США запретили полёты побывавшим недавно в России 100 самолётам

Министерство торговли США в рамках мер экспортного контроля запретили полёты побывавшим недавно в России 100 самолётам.

«Министерство торговли через бюро промышленности и безопасности идентифицировало коммерческие и частные самолёты, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля», — сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в целях предотвращения обслуживания этих самолётов, в том числе из-за границы, международные полёты из России на них приостановлены.

Уточняется, что под ограничения попали 100 самолётов.

Ранее американский лидер Джо Байден в ходе обращения к конгрессу заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолётов.