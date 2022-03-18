Си Цзиньпин: противоречия между КНР и США не должны отразиться на торговле и энергетике

Противоречия между Китаем и США могут остаться, однако усиливающиеся трения между двумя странами не должны отразиться на мировой торговле, энергетике и отраслевых цепочках. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Соответствующая информация приводится на сайте МИД Китая.

«И в прошлом, и сейчас между Китаем и США имелись и существуют разногласия, они могут остаться и в будущем. Однако самое главное — сдерживать противоречия», — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, «если трения между двумя странами продолжат возрастать, они могут привести к серьёзному кризису, который отразится на мировой экономике и торговле, финансах, энергетике, на продовольственной сфере и глобальных цепочках поставок».

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира.