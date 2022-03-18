Си Цзиньпин: противоречия между КНР и США не должны отразиться на торговле и энергетике
- AP
Соответствующая информация приводится на сайте МИД Китая.
«И в прошлом, и сейчас между Китаем и США имелись и существуют разногласия, они могут остаться и в будущем. Однако самое главное — сдерживать противоречия», — заявил Си Цзиньпин.
По его словам, «если трения между двумя странами продолжат возрастать, они могут привести к серьёзному кризису, который отразится на мировой экономике и торговле, финансах, энергетике, на продовольственной сфере и глобальных цепочках поставок».
Кроме того, Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира.