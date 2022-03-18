Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
- РИА Новости
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», — сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в ходе военной спецоперации российские вооружённые силы прилагают все усилия для сохранения жизни мирного населения, организуют гуманитарные коридоры.
Российский лидер рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях со стороны ВСУ, в частности о массированных ракетных и артиллерийских обстрелах городов Донбасса.
Стороны также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей.
Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Путин и Макрон провели серьёзный и профессиональный диалог по ситуации вокруг Украины.