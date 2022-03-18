Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

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Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины, а также переговоры Москвы и Киева.
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
  • РИА Новости

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в ходе военной спецоперации российские вооружённые силы прилагают все усилия для сохранения жизни мирного населения, организуют гуманитарные коридоры.

Российский лидер рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях со стороны ВСУ, в частности о массированных ракетных и артиллерийских обстрелах городов Донбасса.

Стороны также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. 

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Путин и Макрон провели серьёзный и профессиональный диалог по ситуации вокруг Украины.

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