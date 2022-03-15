Посол во Франции заявил о серьёзном диалоге Путина и Макрона по ситуации вокруг Украины
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«Между президентами, между командами президентов идёт очень серьёзный профессиональный диалог, направленный на решение украинского кризиса», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Париже.
Мешков выразил уверенность, что такой диалог будет продолжен.
Ранее Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.