Посол во Франции заявил о серьёзном диалоге Путина и Макрона по ситуации вокруг Украины

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Российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон ведут серьёзный и профессиональный диалог по ситуации вокруг Украины.
Посол во Франции заявил о серьёзном диалоге Путина и Макрона по ситуации вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

«Между президентами, между командами президентов идёт очень серьёзный профессиональный диалог, направленный на решение украинского кризиса», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Париже.

Мешков выразил уверенность, что такой диалог будет продолжен.

Ранее Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.

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