Депутат Водолацкий прокомментировал польскую программу «дерусификации экономики»

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о программе «дерусификации экономики».
Депутат Водолацкий прокомментировал польскую программу «дерусификации экономики»
  • РИА Новости

По словам Водолацкого, от решений, которые принимает руководство Польши, будет страдать польский народ.

«Я желаю народу Польши налаживать добрые, соседские отношения с Россией, и тогда у них будет и экономика в порядке, и уровень жизни будет подниматься», — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные высказывания властей Польши национализмом и сегрегацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить