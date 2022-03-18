Депутат Водолацкий прокомментировал польскую программу «дерусификации экономики»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о программе «дерусификации экономики».

РИА Новости