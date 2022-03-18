Депутат Водолацкий прокомментировал польскую программу «дерусификации экономики»
- РИА Новости
По словам Водолацкого, от решений, которые принимает руководство Польши, будет страдать польский народ.
«Я желаю народу Польши налаживать добрые, соседские отношения с Россией, и тогда у них будет и экономика в порядке, и уровень жизни будет подниматься», — заключил парламентарий.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные высказывания властей Польши национализмом и сегрегацией.