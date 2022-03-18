В Кремле назвали продолжением антироссийского безумия запрет Ofcom на вещание RT

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Ofcom о запрете на вещание RT.
В Кремле назвали продолжением антироссийского безумия запрет Ofcom на вещание RT
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«Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это ещё один, шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов», — сказал Песков.

По его словам, это очень опасная тенденция, «опасная для самих европейцев».

«Но, к сожалению, это то безумие, которое сейчас творится на европейском континенте», — добавил он.

Песков заявил, что не сомневается, что RT продолжит «нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет её видеть и слышать».

«Никакие «офкомы» не смогут этому воспрепятствовать», — подчеркнул он.

В RT назвали политическим решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала на вещание.

Отмечается, что «все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора Ofcom».

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