В Кремле назвали продолжением антироссийского безумия запрет Ofcom на вещание RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Ofcom о запрете на вещание RT.

«Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это ещё один, шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов», — сказал Песков.

По его словам, это очень опасная тенденция, «опасная для самих европейцев».

«Но, к сожалению, это то безумие, которое сейчас творится на европейском континенте», — добавил он.

Песков заявил, что не сомневается, что RT продолжит «нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет её видеть и слышать».

«Никакие «офкомы» не смогут этому воспрепятствовать», — подчеркнул он.

В RT назвали политическим решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала на вещание.

Отмечается, что «все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора Ofcom».