Председатель ВЭБ.РФ Шувалов прокомментировал антироссийские санкции

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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал в разговоре с RT антироссийские санкции.
Председатель ВЭБ.РФ Шувалов прокомментировал антироссийские санкции
  • РИА Новости

«Люди, которые вводят санкции, не понимают русского характера. Чем больше давление извне, тем мы сплочённее — и будем делать так, как считаем нужным. Мы сами разберёмся у себя дома, нам не нужно указывать и помогать путём того, чтобы отнимать что-то, что принадлежит нам. Это ни к чему хорошему не приведёт», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции доставляют немало проблем, но открывают новые возможности.

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