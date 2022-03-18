Председатель ВЭБ.РФ Шувалов прокомментировал антироссийские санкции

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал в разговоре с RT антироссийские санкции.

«Люди, которые вводят санкции, не понимают русского характера. Чем больше давление извне, тем мы сплочённее — и будем делать так, как считаем нужным. Мы сами разберёмся у себя дома, нам не нужно указывать и помогать путём того, чтобы отнимать что-то, что принадлежит нам. Это ни к чему хорошему не приведёт», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции доставляют немало проблем, но открывают новые возможности.