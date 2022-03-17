Путин заявил, что антироссийские санкции открывают новые возможности
- РИА Новости
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«Введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают: они открывают для нас новые возможности», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic отметил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада.
По его словам, введение ограничений открывает новые возможности для того, чтобы организовать российское производство.