Путин заявил, что антироссийские санкции открывают новые возможности

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Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции доставляют немало проблем, но открывают новые возможности.
Путин заявил, что антироссийские санкции открывают новые возможности
  • РИА Новости
  • © Андрей Горшков

«Введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают: они открывают для нас новые возможности», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic отметил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада.

По его словам, введение ограничений открывает новые возможности для того, чтобы организовать российское производство.

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