Путин заявил, что антироссийские санкции открывают новые возможности

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции доставляют немало проблем, но открывают новые возможности.

«Введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают: они открывают для нас новые возможности», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic отметил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада.

По его словам, введение ограничений открывает новые возможности для того, чтобы организовать российское производство.