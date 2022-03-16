Глава Минфина Силуанов заявил о взаимном ущербе от введения санкций против России

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада.

«От этих санкций страдают не только Россия, страдают и те производители, которые не могут поставлять товары в Российскую Федерацию, у нас большой рынок и хорошая покупательная способность наших граждан», — рассказал он.

По словам Силуанова, введение ограничений открывает новые возможности для того, чтобы организовать отечественное производство.

Ранее глава Минфина сообщил, что российская сторона подготовила запасной вариант, в соответствии с которым оплата по международным обязательствам России может быть проведена в рублях.