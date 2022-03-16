Глава Минфина Силуанов заявил о взаимном ущербе от введения санкций против России
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«От этих санкций страдают не только Россия, страдают и те производители, которые не могут поставлять товары в Российскую Федерацию, у нас большой рынок и хорошая покупательная способность наших граждан», — рассказал он.
По словам Силуанова, введение ограничений открывает новые возможности для того, чтобы организовать отечественное производство.
Ранее глава Минфина сообщил, что российская сторона подготовила запасной вариант, в соответствии с которым оплата по международным обязательствам России может быть проведена в рублях.