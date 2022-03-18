Кандидат в Конгресс Кент заявил, что США подталкивают Зеленского продолжать «бойню»

Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон Джо Кент в эфире Fox заявил, что власти Соединённых Штатов своими действиями подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к продолжению «бойни».

«При этом мы толкаем (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского вперёд и ведём их всех по пути к продолжению бойни, вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — цитирует Кента РИА Новости.

Он также назвал украинский кризис удобным предлогом для отвлечения американцев от внутренних проблем.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.

Он уточнил, что поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину «подливают бензин» в конфликт в стране.