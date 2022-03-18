Россия отменила голосование СБ ООН по резолюции о гуманитарной ситуации на Украине

Россия отменила голосование по резолюции о гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнёров, вплоть до экономического шантажа и угроз... США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту», — цитирует Небензю РИА Новости.

При этом он отметил, что Россия не отзывает проект резолюции.

Россия запросила на 18 марта экстренное заседание СБ ООН по поводу биолабораторий США на Украине в связи с новыми выявленными деталями.

Как уточнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание запрошено на 18 марта на 17:00 мск.