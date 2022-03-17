Макрон заявил о планах провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие часы провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Макрон заявил о планах провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он отметил, что в поисках мирного урегулирования несколько раз в неделю проводит переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ближайшие часы я вновь планирую переговорить с президентом Путиным»», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил ему признательность за помощь в эвакуации с Украины турецких граждан.

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