Британия заморозила сотрудничество с Россией и Белоруссией по обмену налоговой информацией

Финансовый секретарь Минфина Великобритании Люси Фрейзер заявила, что страна приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией в области обмена налоговой информацией в связи с ситуацией на Украине.

«Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией приостановлением всех обменов налоговой информацией с ними», — приводит РИА Новости заявление Фрейзер.

По её словам, данное решение стало частью ответа Великобритании на спецоперацию России на Украине.

Таким образом, Россия не будет получать информацию ни по запросу, ни по единому стандарту обмена налоговой информацией, ни по межстрановой отчётности.

Ранее на сайте правительства Великобритании сообщалось, что в 2020—2021 годах Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности, финансируемый разведывательным сообществом Великобритании, выделил £27,5 млн на противодействие российским «информационным операциям».