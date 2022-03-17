Великобритания за два года потратила £27,5 млн на противодействие «российской дезинформации»
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- © Richard Baker
Фонд, как следует из отчёта организации, выделил на 2020—2021 годы некоммерческим организациям и СМИ из стран Прибалтики, Центральной и Восточной Европы £27,5 млн на построение системы противодействия «российской дезинформации».
«Великобритания рассчитывает укрепить защиту от дезинформации в Европе и на пространстве НАТО за счёт большего разнообразия и сбалансированности русскоязычных СМИ, предоставляя аудитории доступ к достоверной информации, повышая осведомлённость о проблеме дезинформации и усиливая поддержку универсальных ценностей», — объясняется в документе.
В фонде поясняют, что их программа направлена на «снижение уровня уязвимости общества от дезинформации и решительное реагирование на российские информационные операции».
Ранее, как сообщал RT, CSSF выделил £80 млн в 2020—2021 годах на укрепление международной безопасности в Восточной Европе и Центральной Азии.