Великобритания за два года потратила £27,5 млн на противодействие «российской дезинформации»

В 2020—2021 году Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF), финансируемый разведывательным сообществом Великобритании, выделил £27,5 млн на противодействие российским «информационным операциям». Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Великобритании.

Фонд, как следует из отчёта организации, выделил на 2020—2021 годы некоммерческим организациям и СМИ из стран Прибалтики, Центральной и Восточной Европы £27,5 млн на построение системы противодействия «российской дезинформации».

«Великобритания рассчитывает укрепить защиту от дезинформации в Европе и на пространстве НАТО за счёт большего разнообразия и сбалансированности русскоязычных СМИ, предоставляя аудитории доступ к достоверной информации, повышая осведомлённость о проблеме дезинформации и усиливая поддержку универсальных ценностей», — объясняется в документе.

В фонде поясняют, что их программа направлена на «снижение уровня уязвимости общества от дезинформации и решительное реагирование на российские информационные операции».

Ранее, как сообщал RT, CSSF выделил £80 млн в 2020—2021 годах на укрепление международной безопасности в Восточной Европе и Центральной Азии.