Путин и Эрдоган настроены на продолжение экономического сотрудничества России и Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили настрой на продолжение развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в рамках энергетической сферы.

Об этом сообщили в Кремле.

«Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере», — говорится в заявлении.

Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Также в телефонном разговоре Эрдоган выразил признательность России за помощь в эвакуации с Украины турецких граждан.