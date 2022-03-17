Путин и Эрдоган настроены на продолжение экономического сотрудничества России и Турции

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили настрой на продолжение развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в рамках энергетической сферы.
Путин и Эрдоган настроены на продолжение экономического сотрудничества России и Турции
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщили в Кремле.

«Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере», — говорится в заявлении.

Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Также в телефонном разговоре Эрдоган выразил признательность России за помощь в эвакуации с Украины турецких граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить