Путин и Эрдоган настроены на продолжение экономического сотрудничества России и Турции
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Об этом сообщили в Кремле.
«Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере», — говорится в заявлении.
Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях.
Также в телефонном разговоре Эрдоган выразил признательность России за помощь в эвакуации с Украины турецких граждан.