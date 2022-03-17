Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в области ТЭК

Короткая ссылка
Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили основные направления сотрудничества двух стран в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в российском Минэнерго.
Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в области ТЭК
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Energy Russia

«Наше двустороннее экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться, в прошлом году мы достигли рекордного товарооборота», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На встрече также были затронуты перспективы энергетического коридора «Север — Юг» в формате Азербайджан — Иран — Россия.

«Мы настроены на дальнейшую последовательную реализацию всех совместных проектов», — подытожил Шульгинов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций.

Он добавил, что Россия и Иран готовят документы, которые зафиксируют новое качество партнёрства двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить