Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в области ТЭК

Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили основные направления сотрудничества двух стран в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в российском Минэнерго.

«Наше двустороннее экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться, в прошлом году мы достигли рекордного товарооборота», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На встрече также были затронуты перспективы энергетического коридора «Север — Юг» в формате Азербайджан — Иран — Россия.

«Мы настроены на дальнейшую последовательную реализацию всех совместных проектов», — подытожил Шульгинов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций.

Он добавил, что Россия и Иран готовят документы, которые зафиксируют новое качество партнёрства двух стран.