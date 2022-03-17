Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в области ТЭК
- globallookpress.com
- © Ministry of Energy Russia
«Наше двустороннее экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться, в прошлом году мы достигли рекордного товарооборота», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На встрече также были затронуты перспективы энергетического коридора «Север — Юг» в формате Азербайджан — Иран — Россия.
«Мы настроены на дальнейшую последовательную реализацию всех совместных проектов», — подытожил Шульгинов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций.
Он добавил, что Россия и Иран готовят документы, которые зафиксируют новое качество партнёрства двух стран.