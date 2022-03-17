Совбез ООН продлил на год действие миссии в Афганистане

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Совет Безопасности ООН продлил на год действие мандата миссии Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (МООНСА), до 17 марта 2023 года.
Совбез ООН продлил на год действие миссии в Афганистане
  • AFP
  • © Wakil KOHSAR

«Совет Безопасности постановляет продлить до 17 марта 2023 года мандат МООНСА», — цитирует ТАСС документ.

В январе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана.

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