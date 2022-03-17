Совбез ООН продлил на год действие миссии в Афганистане
Совет Безопасности ООН продлил на год действие мандата миссии Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (МООНСА), до 17 марта 2023 года.
- AFP
- © Wakil KOHSAR
«Совет Безопасности постановляет продлить до 17 марта 2023 года мандат МООНСА», — цитирует ТАСС документ.
В январе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»