Генсек ООН призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана.

По его словам, в Афганистане необходим быстрый запуск банковской системы, чтобы избежать экономического коллапса и обеспечить проведение гуманитарных операций.

«Функцию Центрального банка Афганистана необходимо сохранить и поддержать, а также определить пути для высвобождения на определённых условиях афганских валютных резервов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.