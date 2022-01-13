Генсек ООН призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана.
Генсек ООН призвал проработать возможность высвобождения валютных резервов Афганистана
  • AP

По его словам, в Афганистане необходим быстрый запуск банковской системы, чтобы избежать экономического коллапса и обеспечить проведение гуманитарных операций.

«Функцию Центрального банка Афганистана необходимо сохранить и поддержать, а также определить пути для высвобождения на определённых условиях афганских валютных резервов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.

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