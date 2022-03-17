Песков: в графике Путина есть разговор с Эрдоганом
В графике президента России Владимира Путина на сегодня есть телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Есть», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Путин заявил президенту Турции о своей готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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