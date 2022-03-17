В Кремле выразили надежду на энергичное участие украинской делегации в переговорах
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Он напомнил, что неспешный стиль переговоров можно было наблюдать в вопросе выполнения Киевом обязательств в рамках Минских соглашений. Именно это, по его словам, стало одной из причин «того тупика» в текущей ситуации вокруг Украины.
«Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров (России и Украины. — RT). Всё-таки мы рассчитываем на энергичное участие», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
В Кремле также сообщили, что контакты российских и украинских переговорщиков должны продолжиться 17 марта.