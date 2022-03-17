В Кремле выразили надежду на энергичное участие украинской делегации в переговорах

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Москва выразила надежду, что Киев не будет вести переговоры в привычном медлительном стиле и проявит энергичное участие в процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле выразили надежду на энергичное участие украинской делегации в переговорах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он напомнил, что неспешный стиль переговоров можно было наблюдать в вопросе выполнения Киевом обязательств в рамках Минских соглашений. Именно это, по его словам, стало одной из причин «того тупика» в текущей ситуации вокруг Украины.

«Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров (России и Украины. — RT). Всё-таки мы рассчитываем на энергичное участие», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

В Кремле также сообщили, что контакты российских и украинских переговорщиков должны продолжиться 17 марта.

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