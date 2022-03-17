Песков заявил, что переговоры России и Украины должны продолжиться 17 марта

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты российских и украинских переговорщиков должны продолжиться 17 марта.
Песков заявил, что переговоры России и Украины должны продолжиться 17 марта
  • РИА Новости

«Сегодня должны (продолжиться переговоры). Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям», — отметил представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос, близки ли стороны к достижению договорённостей.

«Нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим», — сказал Песков.

По его словам, в России рассчитывают на энергичное участие украинской стороны в переговорном процессе.

«Я ещё раз хочу повторить: наша делегация во главе с Мединским с участием экспертов и соответствующих ведомств... готова работать круглосуточно — и она демонстрирует эту готовность», — заявил он.

Песков выразил сожаление, что Москва не видит аналогичного рвения со стороны Киева.

Ранее Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы договорённостей с Украиной.

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