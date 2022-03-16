Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы договорённостей с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы каких-либо договорённостей России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Россией и Украиной якобы подготовлен план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооружённых сил Украины.

Песков ответил на вопрос, соответствует ли данная информация действительности.

«Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договорённостей», — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут и должны встречаться не для каких-либо обсуждений, а для фиксации достигнутых договорённостей.