Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы договорённостей с Украиной
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Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Россией и Украиной якобы подготовлен план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооружённых сил Украины.
Песков ответил на вопрос, соответствует ли данная информация действительности.
«Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договорённостей», — сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут и должны встречаться не для каких-либо обсуждений, а для фиксации достигнутых договорённостей.