Захарова назвала преступлением публикацию La Stampa с фото последствий удара по Донецку
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«Это уже даже не фейки, это искажение восприятия собственной аудитории происходящего в глобальном масштабе. Вот то, что было сделано вчера итальянской газетой La Stampa — это уже настоящее преступление... Много мир знал подлогов, подмены понятий, искажения смысла, но это нечто невообразимое», — сказала Захарова.
Ранее она назвала примером особого цинизма публикацию итальянской La Stampa с фото погибших в Донецке.
Захарова отметила, что La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице, а надпись на первой полосе газеты звучит так, «будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке».