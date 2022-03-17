Захарова назвала преступлением публикацию La Stampa с фото последствий удара по Донецку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступлением публикацию итальянской газеты La Stampa с фото последствий ракетного удара по Донецку.

«Это уже даже не фейки, это искажение восприятия собственной аудитории происходящего в глобальном масштабе. Вот то, что было сделано вчера итальянской газетой La Stampa — это уже настоящее преступление... Много мир знал подлогов, подмены понятий, искажения смысла, но это нечто невообразимое», — сказала Захарова.

Ранее она назвала примером особого цинизма публикацию итальянской La Stampa с фото погибших в Донецке.

Захарова отметила, что La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице, а надпись на первой полосе газеты звучит так, «будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке».