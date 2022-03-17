Лавров 17 марта проведёт переговоры с главой МИД ОАЭ

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг, 17 марта, переговоры с главой МИД Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Лавров 17 марта проведёт переговоры с главой МИД ОАЭ
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Через несколько минут пройдут переговоры министра иностранных дел России с его коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов. Переговоры пройдут в Москве», — сказала Захарова.

16 марта Лавров провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить