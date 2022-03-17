Лавров 17 марта проведёт переговоры с главой МИД ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг, 17 марта, переговоры с главой МИД Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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«Через несколько минут пройдут переговоры министра иностранных дел России с его коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов. Переговоры пройдут в Москве», — сказала Захарова. 16 марта Лавров провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.