В Японии заверили, что не планируют выходить из соглашения с Россией по атомной энергетике
«Нам следует принимать во внимание, что отказ от выполнения соглашения с нашей стороны может послать международному сообществу и России неверный сигнал», — цитирует его ТАСС.
16 марта Япония отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Позже Кисида заявил, что новые шаги по реализации плана об экономическом сотрудничестве с Россией на данный момент не представляются возможными из-за ситуации на Украине.