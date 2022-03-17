В Японии заверили, что не планируют выходить из соглашения с Россией по атомной энергетике

Япония не намерена выходить из двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Нам следует принимать во внимание, что отказ от выполнения соглашения с нашей стороны может послать международному сообществу и России неверный сигнал», — цитирует его ТАСС.

16 марта Япония отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Позже Кисида заявил, что новые шаги по реализации плана об экономическом сотрудничестве с Россией на данный момент не представляются возможными из-за ситуации на Украине.